بعد تأمين الوقود.. - كهرباء عدن: غدًا الخميس عودة محطة بترومسيلة للخدمة بكامل طاقتها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، اليوم الأربعاء، عن استئناف تشغيل محطة بترومسيلة وعودتها للخدمة بدء من صباح يوم غد الخميس، بعد تأمين الوقود الكافي، لضمان تشغيلها بكامل قدرتها التوليدية.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، نشرته على صفحتها في "الفيس بوك"، "إستئناف تشغيل محطة بترومسيلة، وعودتها للخدمة في تمام الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس".

وأشارت إلى أن عودة المحطة للخدمة بكامل طاقتها يأتي "بعد جهود مكثفة بذلت خلال الساعات الماضية من قبل الوزارة والمؤسسة والسلطة المحلية لتأمين تدفق الوقود الخام بكميات مضاعفة، تضمن تشغيل المحطة خلال الساعات القادمة بدلاً عن ما كان مقرر له سابقاً".

وأوضحت المؤسسة، "أن الخدمة ستشهد إستقرارًا نسبيًا صباح يوم غد الخميس، وستعمل طواقمها جُل جهدها لإعادة برنامج التشغيل والانطفاء إلى ما كان عليه قبل اليومين الماضيين".

ودعت في هذا الصدد، كافة الجهات المعنية بتوفير وقود محطات توليد كهرباء عدن إلى ضرورة إيجاد معالجات حقيقية من خلال توفير الوقود بكميات تغطي احتياج التوليد الحالي؛ وذلك للحد من تكرار هذه الإشكاليات التي دائما ما تفاقم المعاناة على مواطني وأهالي العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصلت إلى مدينة عدن شحنة من الوقود الخام الخاص بتشغيل محطة بترومسيلة، قادمة من شبوة بعد الإفراج عنها من قبل جنود محتجين في محافظة أبين احتجزوها منذ يومين للضغط على الحكومة لصرف مرتباتهم.



وكانت مؤسسة الكهرباء بعدن، قد أعلنت خروج محطة بترومسيلة عن الخدمة وفقدان المنظومة نحو 90 ميجا وات كانت تولدها المحطة.



ومن شأن وصول الشحنة أن يعالج جزء من تراجع خدمة الكهرباء التي باتت تعمل لساعتين فقط مقابل خمس ساعات من الانقطاع وسط ارتفاع بالغ في درجة الحرارة.

​والاثنين الماضي، أعلنت المؤسسة انهيار منظومة الكهرباء في عدن جراء تزويد المحطات بوقود رديء، قبل أن تعلن أمس الثلاثاء، العودة التدريجية لمحطات التوليد الخاصة بعد تزويدها بالديزل المطابق للمواصفات.