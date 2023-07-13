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صاعقة رعدية تودي بحياة شاب في عقده الثالث من العمر بمحافظة إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب في عقده الثالث من العمر، اليوم الأربعاء؛ نتيجة صاعقة رعدية، في محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر طبية لـ"يمن شباب نت"، إن شابًا في عقده الثالث من العمر، وصل إلى مستشفى يريم متوفيًا، بعد إصابته بصاعقة رعدية أثناء تفقده لمزرعته، في مديرية يريم، شمال المحافظة.

وارتفعت مؤخرًا أعداد ضحايا الصواعق الرعدية في اليمن، حيث توفي وأصيب نحو 15 شخصًا في إحصائيات غير رسمية، في عدد من المناطق والمحافظات اليمنية خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

والأحد الماضي، توفي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بصاعقة رعدية في حجة، بالتزامن مع مقتل وإصابة خمسة أشخاص بذات السبب في محافظة تعز.

وتعد محافظة حجة، هي الأكثر ارتفاعًا في ضحايا الصواعق الرعدية خلال الأشهر الماضية، وسط غياب الدور الفاعل للجهات المختصة بالتوعية بطرق الوقاية والاسعاف للمصابين جراء الصواعق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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