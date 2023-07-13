كان في طريقه إلى المسجد.. "نيويورك تايمز" تكشف تفاصيل مقتل المغترب اليمني "حمود الصايدي" برصاص مسلح في أمريكا (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل مقتل المغترب اليمني في الولايات المتحدة، الشيخ حمود الصايدي، يوم السبت الماضي في نيويورك، على يد مسلح، أثناء ما كان في طريقه إلى المسجد لأداء الصلاة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن شرطة نيويورك الأمريكية اتهمت رجلاً بارتكاب جريمة قتل ضد يمني - أمريكي مسن، يوم السبت الماضي، بعد أن أصابه برصاصة في ظهره، وهو في طريقه إلى المسجد لأداء الصلاة.

ووفقا للشرطة، اتهم الرجل، توماس أبرو ، 25 عاما ، من بروكلين، بقتل حمود علي السعيدي من منطقة كوينز.

كما اتُهم أبرو بمحاولة القتل وحيازة سلاح إجراميًا في حادثتين أخريين: وهما إطلاق النار على مجموعة من الأشخاص بالقرب من 108 ستريت، وشارع جامايكا يوم السبت، وعلى رجل يبلغ من العمر 40 عامًا على بعد أربعة أميال تقريبًا.

وظل الدافع وراء الهجمات غير واضح يوم الأحد، وفقا للصحيفة.

واضافت، يظهر مقطع فيديو من كاميرا أمنية حادث إطلاق نار مميت في شارع جامايكا نفذه مهاجم يستقل دراجة بخارية،حيث يقودها ببطء نحو الرجل البالغ من العمر 86 عامًا.

الفيديو، الذي حصلت عليه الديلي نيوز، يظهرالمهاجم بعد ذلك وهو يرفع مسدسه ويصوبه نحو ظهر الصايدي، ويطلق النار عليه . بعدها يستدير الصايدي وكأنه مندهش قبل أن يسقط أرضًا، وقميصه ملطخ بالدماء.

ولا تزال الشرطة تحقق في ثلاث حوادث إطلاق نار أخرى يوم السبت أصيب فيها ثلاثة أشخاص. وقد وقعت على بعد ستة أميال من بروكلين إلى كوينز، وفي كل حالة قال الشهود إن رجلاً على دراجة بخارية أطلق النار.

وقال مسؤولو الشرطة في مؤتمر صحفي يوم السبت إن الحوادث - بما في ذلك إطلاق النار المميت التي أودى بحياة الصايدي - كانت متصلة، وأن المهاجم كان يستقل دراجة فلاي الإلكترونية بدون لوحة ترخيص.

وقال إدوارد أ. كابان، مفوض الشرطة، في مؤتمر صحفي يوم السبت إن "التسلسل العنيف للأحداث" يتطلب بحثًا عاجلاً وواسعًا لتعقب مطلق النار.

وحسب الصحيفة، فقد جاء السيد الصايدي إلى الولايات المتحدة من صنعاء اليمن في عام 1962، بحثا عن "حياة جديدة"، حسبما قال ابنه أحمد الصايدي، في مقابلة يوم الأحد.

عاش أولاً في كاليفورنيا، حيث عمل في مزرعة، ثم انتقل إلى مدينة نيويورك، وافتتح عده متاجر سوبرماركت، وفقًا لعائلته.

تقاعد من عمله في العقارات منذ 10 سنوات. كان يحلم بالعودة ذات يوم إلى قرية جبلية صغيرة نشأ فيها وكان يخطط لرحلة العودة إلى اليمن في 17 يوليو/ تموز.

صباح يوم السبت، غادر منزله في ريتشموند هيل، كوينز وهو منزل من ثلاثة طوابق علقت على شفته لوحة قماش كتب عليه "عيد مبارك" لأداء طقوسه اليومية: المشي لمسافة ثلاثة إلى أربعة أميال حول فورست بارك القريبة، ثم أداء الصلاة في مسجده.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، تلقى السيد الصايدي مكالمة من زوجة أبيه تفيد بأن والده قد تأخر.

جربوا الاتصال بهاتفه، لكن لم يكن هناك جواب. ثم تلقوا مكالمة من المستشفى.

علمت الأسرة فيما بعد أن السيد الصايدي، وهو أب لثلاثة أبناء وثلاث بنات، قد أصيب في ظهره وهو في طريقه إلى المسجد.

وقال السيد الصايدي: "قلبي محطم، وعائلتي محطمة". لم نستطع تصديق ما حدث. أنا بحاجة إلى العدالة".

وتراجع عنف السلاح في المدينة الذي تصاعد خلال الوباء.

وقال المفوض كابان في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن عمليات إطلاق النار انخفضت بنحو 25 في المائة في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تشمل هذه الأرقام الأسابيع الأولى من الصيف، عندما ارتفعت جرائم العنف بشكل غير مسبوق.

وقالت الشرطة يوم الاحد إن الضباط هرعوا الى مكان الحادث حيث وجدوا السيد الصايدي. تم نقله إلى المركز الطبي بمستشفى جامايكا حيث أعلنت وفاته.

وسيم الصايدي، حفيد السيد حمود الصايدي البالغ من العمر 38 عامًا، قال إنه كان من المفترض أن يذهب مع جده إلى اليمن.

وقال الصايدي الأصغر إنه لو نجا جده، لكان قد سامح مطلق النار. وتابع "أنا لن أعفو عنه"