عدن.. احتجاجات وأعمال شغب تنديدًا بانهيار العملة وتردي خدمة الكهرباء

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت الشوارع الرئيسية في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن مساء الأربعاء، أعمال شغب، وقطع للطرقات؛ احتجاجًا على انهيار العملة، وتردي خدمة الكهرباء، ووصول ساعات الانقطاع إلى سبع ساعات مقابل ساعتين من التشغيل.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن عشرات الشبان قطعوا الشارع الرئيسى بمديرية المنصورة، وشارع ساحل أبين بمديرية خورمكسر، واحرقوا الإطارات، ومنعوا الحركة المرورية، وهو ما حصل كذلك في مديرية كريتر.

وأكدت المصادر، أن الحركة المرورية شهدت شللا جزئيًا خلال الساعات الماضية؛ جراء أعمال الشغب، وتصاعد حالة الاحتقان الشعبي إزاء الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات.

يأتي هذا في الوقت الذي يغيب فيه رئيس وأعضاء مجلس القيادة، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، ومحافظ عدن أحمد لملس، والذين غادروها قبيل عيد الأضحى الماضي.

وكانت العملة المحلية قد وصلت لأسوأ أوضاعها خلال اليومين الماضين، حيث قارب الدولار الأمريكي الواحد من كسر حاجز 1400 ريال.

