شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-7-2023 مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات البنوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-7-2023 مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بقية التفاصيل في الاسفل

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قناة السويس

طرح سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس بـ مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري إلى 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

قدر سعر

الريال السعودي

في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.