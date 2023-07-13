شكرا لبحثكم عن خبر طيار لبناني عاشق يصطاد حبيبته قبل الاقلاع .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قبيل اقلاع طائرات احدى شركات الخطوط اللبنانية، كان كابتن الطائرة ينادي على احدى الراكبات بـ "صاحبة رقم المقعد" طالبا يدها الامر الذي خلق حالة من الفرح بين باقي الركاب قبل العروسين المنتظرين

ومن داخل قمرة القيادة نادى كابتن الطائرة عبر السماعات داخل الطائرة على حبيبته معبراً لها عن أمنيته بأن تكون شريكة حياته، ثم طلب الزواج منها. حيث انفعلت وتوجهت الى قمرة القيادة فيما كان الكابتن يهم بالخروج حاملا خاتم الخطبة

ووسط تصفيق الركاب وحماسهم، أعربت الفتاة عن موافقتها ثم اتجهت إلى غرفة القيادة حيث ظهر الكابتن وهو يحمل خاتم الخطوبة.