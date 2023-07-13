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عدن - ياسمين التهامي - معجزة فاقت قدرات البشر وقلبت موازين الطب لمن يعانون من السكري سعودي يكشف عن هذه النبته

كشف مواطن سعودي، عن اسم شجرة تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري. " تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض"، موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوض. بقية التفاصيل في الاسفل وتابع:"أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري"، مضيفا:"الهواء في الصيف يأتي بارداً بسبب أوراق الشجرة". بشرى سارة لمرضى السكر خبير سعودي يأتي بسلاح فتاك ويكشف أوراق شجرة تزرع في كل مكان وتخفض سكر الدم معجز ة ربانيه فاقت قدرات البشر وقلبت موازين الطب لمن يعانون من السكري.. طبيب سعودي يكشف عن هذه النبته يتم استخدام الجذع، ولحاء الجذر، والفاكهة كمنشط جنسي، كما يُستخدم اللحاء لعلاج الملاريا، وقرحة المعدة والأمعاء، والأمراض الجلدية، والألم، والحمى. يتم استخدام الفاكهة وحدها لعلاج البواسير، والديدان المعوية، واضطرابات المسالك البولية، والأنف الدموي، وطرد البلغم، واضطرابات العين، والسكري، والجروح، والجذام.

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