شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أضخم مشاريع المترو في العالم بالعاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افتتاح أضخم مشاريع المترو في العالم بالعاصمة السعودية الرياض
يعد مترو الرياض، المنتظر انطلاقه نهاية هذا العام، هو أضخم مشاريع المترو في العالم؛ حيث سيشهد الربع الأخير من 2023، افتتاح أكبر مشروع لشبكات النقل العام في التاريخ.
ومن مزايا هذا المشروع العملاق: إلغاء 25 ألف مشوار سيارة في اليوم، وتوفير 400 ألف لتر من البنزين كل يوم (سعة خزان 8000 سيارة كامري).
وبلغ ️مجموع الاطوال: 176 كيلومتر، فيما ️المسارات: 6 ️المحطات: 84، ️نسبة المسارات تحت الأرض: 40%، بينما ️التكلفة: 85 مليار ريال.
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