العثور على شاب مشنوقاً داخل محله التجاري غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، على شاب مشنوقا داخل محله التجاري في محافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنين عثروا الأربعاء، على جثمان الشاب "إيهاب أحمد محمد منصور الأحمدي"، من أهالي قرية السهيلة ـ بني عواض بمديرية حزم العدين (غربي إب)، مشنوقًا داخل محله التجاري، الواقع بالقرب من إدارة المديرية.



وفيما بدأت الحادثة وكأنها عملية انتـ حار، يرى مواطنون أن عنصر الجريمة الجنائية يبقى احتمالاً متوقعا، داعين إلى فتح تحقيق وكشفها للرأي العام.



وتأتي الحادثة بعد يومين من العثور على رجل مقتولاً داخل سيارته في يريم (شمال)، وآخر داخل منزله في العدين (غرب) في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة الجنائية في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

