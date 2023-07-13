الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

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يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الإثنين، سعادة ستيفن فاجن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، والعسكرية في بلادنا في ظل التصعيد الحوثي المستجد في عموم الجبهات، حيث جدد الرئيس الزُبيدي في هذا الخصوص دعوته للمجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ موقف حاسم من التحشيد المتواصل للمليشيات الحوثية، مشددا على أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي للقيام بدوره في تأمين البلاد، وحماية المناطق المحررة من اعتداءات مليشيا الحوثي التي ترفض كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية في المحافظات المُحررة في ظل الانهيار المتواصل في سعر صرف العملة المحلية جراء استمرار توقف صادرات النفط إثر الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في شبوة وحضرموت، وبهذا الشأن جدد الرئيس الزُبيدي التأكيد على أن الحكومة أصبحت عاجزة عن القيام بالمهام المناطة بها لإنعاش الوضع الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين، مطالبا الأشقاء في دول التحالف العربي والمجتمع الدولي، بتقديم دعم عاجل لمنع المزيد من الانهيار، وانتشال الأوضاع الإنسانية في عموم البلاد.

كما استعرض اللقاء الجهود التي تبذلها القوات الأمنية في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية، وشبكات تهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية، وجهود تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والسُبل الممكنة لتعزيز دورها في هذا الجانب.

بدوره جدد السفير الأمريكي موقف حكومة بلاده الداعم لتماسك مجلس القيادة الرئاسي وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الرامية للوصول إلى سلام عادل ومستدام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص حكومة بلاده على مواصلة الدعم الإنساني لبلادنا وتعزيز الدعم الأمني ورفع قدرات قوات مكافحة الإرهاب، وخفر السواحل، وحرس الحدود.

حضر اللقاء محمد الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة لمجلس القيادة الرئاسي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وعماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.