شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة المرض الخطير الذي أصاب عبدالملك الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سربت مصادر إعلامية أنباء تفيد بنقل زعيم المليشيات الحوثية، عبد الملك الحوثي للعلاج في الخارج بعد إصابته بمرض أقعده الفراش منذ أيام.

مصادر مطلعة بدورها، نفت لـ ""، صحة تلك الأبناء، وذكرت أن الحوثي لم يتم نقله للخارج، مشيرة إلى أنه طريح الفراش، ويتلقى العلاج في الداخل اليمني، على يد فريق طبي إيراني متخصص.

وكان ، ظهر في مقطع فيديو، تداولته وسائل إعلام الجماعة مؤخرًا، وعلامات الإعياء والتعب بادية على وجهه وحديثه، وهو ما أصاب أتباعه بالخوف وإشاعة خبر مرضه.

تجدر الإشارة إلى أن عبدالملك الحوثي، لا يلق قبولا لدى طيف واسع من قيادات الصف الأول مما يعرف بـ"الأُسر السلالية أو الهاشمية"، خصوصا المنحدرة من العاصمة صنعاء.

وترى العديد من القيادات السلالية، أحقيتها في قيادة الجماعة، ما يُشعل صراعات داخلية، بين أجنحة الجماعة، قد تفضي إلى تصفية عبدالملك نفسه.