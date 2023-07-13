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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للحر.. طريقة عمل تكييف مجاني في السعودية من المروحة بمكونات بسيطة وبأقل التكاليف

منذ بداية شهر يونيو وتبدا سخونة الجو أكثر من الأوقات السابقة وذلك بسبب ارتفاع درجة سخونة الجو مما دفع الكثير إلى تشغيل المكيفات بشكل مستمر مما ادى إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء كثيرا في الشهر الواحد، لذلك قام الكثير من هؤلاء بالبحث عن طرق لعمل المكيف في المنزل واستخدام أقل استهلاك للكهرباء وكان الحل في عمل تكييف بالملح وسوف نوضح لكم طريقة عمله من خلال هذا المقال."

مكونات عمل مكيف

يمكن أن نقوم بعمل تكييف بالملح من خلال عدة مكونات منزلية بسيطة وموجودة في كل منزل لا تكلفنا سوء كيس ملح واحد وسوف نوضح مكونات عمل التكييف من خلال النقاط التالية."

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كيس ملح.

زجاجات بلاستيكية.

مروحة.

فوطة.

طريقة عمل مكيف بالملح

يمكن للجميع تحضير تكييف منزلي لا يستهلك أي كهرباء بواسطة الملح من خلال عدة خطوات بسيطة وسوف نوضح لكم تلك الخطوات من خلال النقاط التالية.

نحضر الزجاجات البلاستكية ونضع بها الملح بمعدل ملعقتين لكل زجاجة.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الماء بها.

ثم بعد ذلك نضع الزجاجات في الفريزر حتى تتجمد.

ثم بعد ذلك نخرجها ونضعها على فوطة أمام المروحة.

ثم نقوم بعد ذلك بتشغيل المروحة وسوف نلاحظ بأن هواء المروحة يصل أليك ساقع مثل هواء التكييف وبدون أي أستهلاك للكهرباء.

يمكن أن نقوم بوضع كمية كبيرة من تلك الزجاجات في الفريزر وذلك حتى يتم الحصول على هواء بارد معظم الوقت.

عندما نجد الثلج الموجود في الزجاجة تحول إلى ماء نقوم بوضعها في الفريزر مرة أخرى.

ونحضر زجاجات أخرى مثلجة.

في حالة تحول الفوطة من جافة إلى مبلله يمكن تغييرها بأخرى جافة.

سوف نجد بأن تلك الطريقة تساعدنا في الحصول على هواء ساقع مثل التكييف بدون أي تكاليف.

مزايا عمل التكييف بواسطة الملح

يوفر الكثير من الفلوس التي يتم دفعها بواسطة فاتورة الكهرباء غالية الثمن.

يمكن لجميع الأسر عمله بكل سهولة في المنزل.

نجد أنه لا يكلفنا أي تكاليف عالية الثمن.

لا يؤثر على صحتنا بأي ضرر

يمكن استخدام اكثر من مروحة في غرفة واحدة ووضع اكثر من زجاجة أمام كل مروحة للحصول على هواء بارد من جميع الجهات"