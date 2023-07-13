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عدن - ياسمين التهامي - امر هام وعاجل يحدث غدا في السعودية سيوقف حياة المواطنين تماما ويعطل حركة السير

تُغلق أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية غدًا، جسر طريق الملك عبدالعزيز (طريق الميناء تقاطع طريق الملك فهد بالدمام)، للقيام بأعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد وإعادة السفلتة وصيانة الحواجز الخرسانية، وذلك ضمن جهودها لتحسين أداء جودة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأفادت الأمانة بأن أعمال الصيانة تستمر عشرة أيام، سيغلق خلالها الجسر بالاتجاهين، وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة مع إغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر للسماح باستمرارية الحركة، وفيما يخص طريق الملك فهد المحلي للقادمين من الدمام والمتجه إلى طريق الميناء، ستحول الحركة المرورية إلى شارع 42 ثم الاتجاه إلى شارع 11 حتى الوصول إلى طريق الملك عبدالعزيز.

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