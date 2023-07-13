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عدن - ياسمين التهامي - "تعجز عنها دول عظمى"شاهد: ماذا قال حاج أردني عن الخدمات التي تقدمها السعودية للحجاج

علق حاج أٌردني يٌدعى "جمعة محمود" ، خلال لقاء بقناة "الإخبارية" ، على ما رآه من خدمات وتسهيلات قدمتها المملكة للحجاج ، مٌعلقا " خدمات المملكة لضيوف الرحمن تعجز عنها دولا عظمى ". وقال الحاج الأردني : هناك حديث عن رسول الله " من لا يشكر الناس لا يشكر الله " صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام ، مٌتابعا" والله الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن تعجز عنها دولا عظمى" . واستكمل : هنا نجد عسكري سعودي يجيب المياه ويٌوزعها علينا ، ونجد التمريض والكثير من الخدمات التي تليق بالمملكة العربية السعودية . وأضاف: وأنا نازل من عرفات ، أسأل الله العظيم ، أن يحمي المملكة العربية السعودية ممن كيد الكائدين وحقد الحاقدين ، وحسد الحاسدين . https://t.co/IePkBk1DQF اقراء ايضاً :

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