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عدن - ياسمين التهامي - قصتها اشعلت مواقع التواصل..6ملايين ريال يجمعها سعوديون لعتق رقبة فتاة من المملكة

تصدر اسم المواطنة السعودية هدى ممدوح مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وأصبحت قصتها محور حديث مواقع التواصل والإعلام وكذلك الصحافة بعد أن انتشرت قصتها بشكل واسع ولاقت تعاطفاً كبيراً من .

حيث أصبحت قضية هدى ممدوح من قضايا الرأي العام في المجتمع السعودي وأطلق رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج على موقع تويتر باسمها.

ما قصة هدى ممدوح؟ تبدأ قصة هدى ممدوح في عام 2014 عندما رأت رجلاً يحاول الاعتداء على طفلة صغيرة، لتتحرك هدى لإنقاذ الفتاة بكل ما أوتيت من قوة حيث قتلت ذلك المعتدي على الفور من أجل حماية الفتاة الصغيرة.

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وعندما ألقي القبض على هدى ممدوح بتهمة القتل حكم عليها بالقصاص أو دفع دية قدرها ستة ملايين وهي من أسرة متوسطة الحال لا تمتلك مثل هذا المبلغ حيث كل ما تملكه أسرتها هو خمسة ملايين ريال وتركت قضيتها حتى تعاطف معها المدونين والذين وقفوا بجانبها وفعلوا الهاشتاج لجمع لهدى ممدوح وجاء الهاشتاج كالتالي: “#عتق_رقبة_هدى_ممدوح”.