شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من السفارة السعودية في إيطاليا لمواطنيها بشأن إضراب وسائل النقل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان عاجل من السفارة السعودية في إيطاليا لمواطنيها بشأن إضراب وسائل النقل

أصدرت منذ قليل السفارة السعودية في روما بياناً عاجلاً نبهت فيه جميع المواطنين السعوديين الموجودين في إيطاليا، إلى وجود إضراب عام لمعظم وسائل النقل في الدولة الإيطالية يوم الخميس، حيث أكدت فيه السفارة على أن الإضراب سوف يشمل العديد من وسائل المواصلات، منها القطارات بين المدن والحافلات داخلها.

أرقام التواصل مع السفارة السعودية

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وأضافت السفارة أن الإضراب سوف يبدأ من فجر يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 السعة الثالثة فجراً وحتى السعة الثالثة عصراً 15.00 من نفس اليوم، وعلى جميع المواطنين السعوديين توخي الحذر خلال تلك الفترة.

وأكدت السفارة السعودية في روما انه يجب على جميع المواطنين والرعايا الموجودين في إيطاليا التواصل مع السفارة من خلال أرقام التواصل الخاصة بها في حالات الطوارئ والتي أعلنت عنها في البيان كما يلي:

تحول السفارة السعودية في إيطاليا التواصل بشكل مستمر مع جميع رعاياها، وذلك من أجل عمل العديد من التنبيهات والتحذيرات وتوضيح العديد من الأمور والمسائل الهامة لمواطنيها من جل رفع العبء عنهم والتسهيل عليهم.