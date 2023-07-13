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عدن - ياسمين التهامي - خبير سعودي ينصح بتجنب السفر في وقت الظهيرة لمدة 45 يوماً

أوضح الخبير السعودي الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض النصائح الخاصة للمسافرين، وأشار الزعاق إلى ضرورة السفر في أوقات يكون بها الجو هادئاً وغير متقلب حيث أوضح أنه لا يُستحسن السفر في وقت الظهيرة والسفر في أي وقت آخر لمدة 45 يوماً.

حالة الطقس في المملكة الفترة القادمة

وأضاف الخبير السعودي أن هذه الأيام ستشهد ارتفاعاً كبيراً في درجة الحرارة مع نهوض رياح السموم المثيرة للأتربة الزاحفة، وأشار الزعاق عبر حسابه: “خلال هذه الأيام نشاهد عصفاً للريح، وهذه الرياح تنقسم إلى قسمين: رياح دائمة على السواحل التهامية واليمن والقرن الإفريقي، وتعمل على إثارة الغبار والأتربة العالقة طوال موسم الصيف والعامة يسمونها موسم الغبرة أو “الغبيرة”، ورياح ناهضة مع الشمس تبدأ مع شروقها وتشتد حمأتها في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس يترسب الغبار على الأشياء والعامة يسمونها موسم “البوارح” وهي الرياح التي تعمل على إزاحة الرمال الصحراوية”.

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وأكد الزعاق أن الرياح الدائمة والمثيرة للأتربة تستمر طوال العام، بينما تستمر الرياح الحارة لمدة 52 يوماً في العام، وتتسم المملكة العربية السعودية في هذه الأوقات بارتفاع شديد في درجة الحراة مع نهوض الرياح والأتربة التي تؤثر على الطرق المختلفة، لذا فدائماً ما يناشد الجميع بتوخي الحذر والسفر في أوقات تكون درجة الحرارة منخفضة والرياح والأتربة أقل بعض الشيء.