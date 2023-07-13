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عدن - ياسمين التهامي - ساديو ماني يقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ وأندية سعودية تنتظر موقف اللاعب

أشار عدد من التقارير الصحفية إلى رغبة نادي بايرن ميونيخ الألماني في بيع عقد اللاعب السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق، وأكدت التقارير أن اللاعب لديه العديد من العروض الأوروبية بالإضافة إلى عدد من العروض من المملكة العربية السعودية ضمن ثورة انضمام اللاعبين العالميين للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

المدير التقني لبايرن يوضح قيمة عقد ماني

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وأوضحت التقارير الصحفية أن المدير التقني لنادي بايرن ميونيخ ماركو نيبي أعلن عن نية النادي لبيع اللاعب السنغالي وأشار إلى قيمة عقده التي تصل إلى 30 مليون يورو، وأكد نيبو أن النادي ينتظر عودة اللاعب إلى ميونيخ لإخباره بالسماح له في الانتقال إلى أي فريق يرغب في الانضمام إليه.

ويمتلك ماني عدداً من العروض من الأندية السعودية أبرزها نادي الأهلي ونادي النصر اللذان يرغبان في ضم اللاعب الدولي السنغالي لاعب نادي بايرن ميونيخ الحالي وليفربول السابق.

ولعب ماني مع فريقه بايرن ميونيخ 38 مباراة سجل خلالهم 12 هدف وصنع 6 أهداف في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، وحصد مؤخراً اللاعب البطولة الإفريقية مع المنتخب السنغالي على حساب المنتخب المصري.