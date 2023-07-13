مساحتها 7 آلاف متر مربع.. قيادي حوثي يسطو على أرضية تابعة لمكتب التربية والتعليم في الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم قيادي نافذ في مليشيا الحوثي الإرهابية، على نهب أرضية كبيرة تابعة لمكتب التربية والتعليم في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال الصحفي بسيم الجناني (من أبناء محافظة الحديدة) في تغريدة على تويتر: إن "أحد لصوص المسيرة القرآنية (في إشارة للحوثيين) يدعى أبو حسين الكحلاني قام بنهب وتسوير أرضية تبلغ مساحتها 7 ألف متر مربع في حي سبعة يوليو بمدينة ‎الحديدة".



وأضاف أن الأرضية تتبع مكتب التربية والتعليم وكانت ضمن مخطط لبناء مدرسة فيها.



وأشار إلى أن عملية النهب تأتي "ضمن عشرات الأراضي التي تم نهبها من قبل الميليشيا وتوزيعها على قياداتهم".



وأرفق الصحفي الجناني، مذكرة مرفوعة من مدير مكتب التربية بالمحافظة إلى مدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة في سلطات الحوثيين يطلعه فيها بعملية السطو، ويُفيد بتورط مكتب الأراضي بالحديدة في العملية.



ودعا مدير مكتب التربية في المحافظة إلى وقف الاعتداء على أرضية المدرسة وتسليمها إلى مكتبه بشكل رسمي.



ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على المحافظة في أكتوبر 2014م، تعرضت أراضي وأملاك الدولة لعمليات نهب وسطو واسعة من قبل قيادات نافذة داخل مليشيا الحوثي الإرهابية، ضمن عملية ممنهجة تشهدها جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.

