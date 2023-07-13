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عدن - ياسمين التهامي - دراسة تكشف عن صفات خاصة للمرأة السعودية فقط تميزها عن باقي نساء العالم.. لن تصدق ماهي!

كل بلد نساؤها اللاتي يتميزن بجمال يختلف كلياً عن باقي البلاد الأخرى الموجودة على وجه الأرض، حيث كشفت دراسة بريطانية أقامها الباحث كريستوفور جولايل أن المرأة السعودية تعد من أجمل نساء العالم وأكثرهن دلالاً واحتراماً في نفس الوقت. فمن جانبه، لقب الباحث كريستفور جولايل المرأة السعودية في دراسته التي تحمل اسم "أكثر بنات العالم جمالاً ودلالاً" أنها "ملكة العالم"، مرجع ذلك إلى وجود من يهتم لأمرها باستمرار وتحت خدمتها كسائق سيارتها الذي ينقلها مثل الملكة من مكان إلى آخر، واهتمامها الشديد بجمالها وهذا واضح من حرصها على اقتناء مستحضرات التجميل التي تحافظ وتبرز جمالها أكثر.

ما استكمل هذا الباحث حديثه عن المرأة السعودية بأنها: "السعوديات الأجمل فهن متحجبات ولا يمكن للشمس أن تؤثر على وجههن وأجسامهن الطبيعية على مستوى العالم".

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ولم تكن هذه الدراسة الأولى التي تبرز مكانة المرأة السعودية بين نساء الأرض، فهناك دراسة أخرى عام 2012 احتلت فيها المرأة السعودية ثالث أجمل امرأة في العالم، وكان معيار هذه الدراسة التفاعل مع أخر صيحات الموضة بشكل يتناسب مع معتقداتها، وتصرفاتها التي تظهر الحياء في التعامل ورقتها في ردود أفعالفبعد كل هذه الدراسات التي ميزت المرأة السعودية عن باقي نساء الأرض، كان علينا أن نبرز أشياء أخرى تتميز بها عن الأخريات، تعرفوا عليها بمتابعة القراءة أدناه.

جمالها يعكس طبيعة الحياة العربية الكل يقدر الجمال العربي والذي يتميز بالعيون الواسعة المحددة بالكحل والشعر الأسود الطويل المنسدل على الظهر، والدليل احتلال المرأة السعودية مراتب متقدمة في دراسات التي تظهر السيدات الأكثر جمالاً وإلى أي بقعة ينتمين، ويكفي أن السعودية كانت ضمن الـ10 دول التي تنجب أجمل نساء الكون.



السعوديات الأكثر إنفاقاً على مستحضرات التجميل في تقرير صادر عن Saudi Health and Beauty فأن مبيعات مستحضرات التجميل في السوق السعودي تصل إلى ما يقارب 60 مليار ريال سعودي سنوياً، وهناك أنباء عن زيادتها بنسبة 11% سنوياً، حيث استوردت العام الماضي 2,3 مليار ريال منتجات تجميل.

وبذلك الإحصائيات تتصدر المرأة السعوديةآآ مرتبة الأكثر إنفاقاً على مستحضرات التجميل في العالمين الغربي والعربي. متابعة جيدة جداً لمواقع التواصل الاجتماعيآآ تعد المرأة السعودية من الأكثر النساء تصفحاً لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لا سيما موقع "تويتر"، كما أنها تطرح باستمرار قضايا خاصة بها لتصبح ترند في فترة قصيرة.آآ



فمن أكثر المواضيع التي حازت على تفاعل كبير، موضوع حمل وسم #بماذا_تمتاز_المرأة_السعودية، حيث تجاوزت التغريدات حوله أكثر من 30 ألف تغريدة، وكل التغريدات اشتركت فيه صفة الصبر. من أكثر النساء سفراً حول العالم طبيعة طقس السعودية الحار جداً تجعل مواطنيها يقضون عطلاتهم خارج البلاد باستمرار لا سيما في فصل الصيف، حيث ستجد السيدات السعوديات مع عائلات لزيارة أماكن متعددة في مصر، أو في إحدى جزر المالديف للاستمتاع بطقس معتدل غير متوفر في بلدهم.

أنيقات بعباءات بتصميمات رائعة ومميزة تعتمد إطلالات المرأة السعودية على العباءات السوداء، لكنها أثبتت دورها في تطوير تصميم هذه العباءات وإدخال أشياء جديدة عليها تناسب حياتها العصرية. لذلك أصبحت العباءات من أكثر الأشياء التي تميز المرأة السعودية عن غيرها من النساء، فدائماً تقام عروض أزياء تكشف عن إبداعات جديدة في تصميم العباءة.ها.