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عدن - ياسمين التهامي - "يعيش سكان بداخله".. شاهد: أغرب منزل في السعودية عرضه 2 متر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنزل، عرضه 2 متر فقط.
وقال موثق المقطع :"حسب رواية أحد الجيران، كان راعي البيت بيشتري الأرض اللي جنب البيت، وأصحابها رفضوا، فقرر يبني المنزل بهذا الشكل الأكثر غرابة في السعودية".
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واستعراض موثق المقطع المنزل من الداخل، وأظهر غرف ودرج.
وقال شخص يسكن في المنزل، أن المنزل يسكن داخله ناس وعايشين، ولا يوجد أي خوف أو قلق.
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