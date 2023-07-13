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عدن - ياسمين التهامي - "يعيش سكان بداخله".. شاهد: أغرب منزل في السعودية عرضه 2 متر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنزل، عرضه 2 متر فقط.

وقال موثق المقطع :"حسب رواية أحد الجيران، كان راعي البيت بيشتري الأرض اللي جنب البيت، وأصحابها رفضوا، فقرر يبني المنزل بهذا الشكل الأكثر غرابة في السعودية".

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واستعراض موثق المقطع المنزل من الداخل، وأظهر غرف ودرج.

وقال شخص يسكن في المنزل، أن المنزل يسكن داخله ناس وعايشين، ولا يوجد أي خوف أو قلق.

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