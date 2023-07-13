شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سيارة جيب لامبورجيني 2023.. افضل سيارة رياضية فاخرة بالسوق السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر سيارة جيب لامبورجيني 2023.. افضل سيارة رياضية فاخرة بالسوق السعودي

حرص الصانع الإيطالي على دعم سيارة جيب لامبورجيني 2023 بسمات السيارة ذات الطراز الرياضي والطراز الفاخر لأول مرة معًا؛ مما جعلها تقدم تجربة قيادة شيقة وقوية على مختلف أنواع الطرق. اقراء ايضاً : مواصفات سيارة جيب لامبورجيني2023 الفاخرة سوف نتعرف سويًا على أبرز مواصفات سيارة جيب لامبورجيني 2023 الداخلية الخارجية، ومن ثم أدائها على الطرق، وذلك من خلال الجدول التالي:- الهيكل الخارجي تسيطر الملامح الرياضية على السيارة من الخارج. تأتي الإس يو في بتصميم انسيابي ومتطور. الهيكل الخارجي قوي يعطي إحساسًا بالأمان. واجهة أمامية بها شكل حرف “Y”. غطاء المحرك مزود ببروز في المنتصف. الباب الخلفي مزود بعدد من الخطوط المتقاطعة. المقصورة الداخلية بها مقصورة فاخرة تحتوي على لمسات من الحرفية الإيطالية. مقعد السائق يحقق تجربة قيادة رائعة. بها العديد من الأدوات؛ لتقديم قيادة سهلة ومرنة. عجلة القيادة على شكل حرف Y. المقصورة تأتي بالكثير من خيارات التخصيص. إمكانية الاختيار ما بين تصميم المقاعد الخمسة أو المقعد الطويل أو المقعدين الخلفيين المنفصلين. مزودة بثلاث شاشات عالية الجودة. أداء محرك السيارة نوع المحرك بنزين توين تيربو ثماني الأسطوانات. سعة المحرك 4 لترات. القوة تبلغ 650 حصانًا. أقصى عزم دوران يبلغ حوالي 850 نيوتن / متر. معدل التسارع يبدأ من 0 إلى 100 كم / ساعة. السرعة القصوى تبلغ 305 كم / ساعة. ناقل حركة أوتوماتيكي. نظام الدفع رباعي. تتوفر سيارة جيب لامبورجيني موديل 2023 لدى الوكيل الحصري لها بالسعودية، بسعر يبدأ من 1,078,000 ريالًا سعوديًا، مع العلم أن هذا السعر يتضمن قيمة الضريبة المضافة.

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