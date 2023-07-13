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اليمن.. وفاة شخصين بصاعقة رعدية في محافظة حجة

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخصان إثر صاعقة رعدية تعرضا لها في محافظة حجة (شمالي غرب اليمن).
 
وأفادت مصادر محلية، أن المواطن (غالب علي غالب حيدان 40 عاما) والمواطن (ماجد محمد هادي حيدر 37 عاما)، توفيا، مساء الأربعاء، جراء إصابتهما بصاعقه رعديه أثناء تواجدهما في أحد المنازل بمديرية أفلح اليمن.
 
والسبت الفائت توفي ثلاثة أشخاص في حادثة مماثلة من أسرة واحدة في مديرية بني العوام في ذات المحافظة.
 
يُشار إلى أنه وخلال الأسابيع الأخيرة تم تسجيل عشرات الوفيات جراء الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار في عموم البلاد.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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