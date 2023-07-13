اليمن.. وفاة شخصين بصاعقة رعدية في محافظة حجة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخصان إثر صاعقة رعدية تعرضا لها في محافظة حجة (شمالي غرب اليمن).



وأفادت مصادر محلية، أن المواطن (غالب علي غالب حيدان 40 عاما) والمواطن (ماجد محمد هادي حيدر 37 عاما)، توفيا، مساء الأربعاء، جراء إصابتهما بصاعقه رعديه أثناء تواجدهما في أحد المنازل بمديرية أفلح اليمن.



والسبت الفائت توفي ثلاثة أشخاص في حادثة مماثلة من أسرة واحدة في مديرية بني العوام في ذات المحافظة.



يُشار إلى أنه وخلال الأسابيع الأخيرة تم تسجيل عشرات الوفيات جراء الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار في عموم البلاد.

