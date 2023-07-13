في مؤتمر صحفي.. محافظ تعز يستعرض آثار 3 آلاف يوم على حصار مليشيات الحوثي للمدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الخميس، فعاليات أسبوع التوثيق لذاكرة المدينة بالتزامن مع مرور 3000 يوم من لحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيات الحوثي الإرهابية على المحافظة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات وممثلين للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.



تطرق شمسان إلى الآثار الكارثية للحصار بمرور 3000 يوم من الحصار في أبشع جريمة وعقاب جماعي يشهدها التاريخ الحديث والتي تسببت بتدمير البنية التحتية والخدمية وتدمير المنشآت وإغلاق الطرق ونزيف الارواح بالقصف اليومي والقنص والألغام صعوبة الحصول على الخدمات المعيشية والسفر وانتقال المرضى .



وأكد المحافظ أن قضية تعز والحرب الحاقدة والحصار من المليشيات تشكل أولوية في المشهد السياسي باعتبارها قضية مصيرية للوطن وتسببت بأسوأ معاناة إنسانية في العالم.



وأوضح أن الحصار تسبب بأزمة مياه تصل الى 75% من احتياج السكان وتدمير 50% من شبكة الطرق وارتفاع تكلفة السفر طول المسافة 1000% ونقل البضائع وارتفاع الاسعار 35% عن المناطق المحررة وكذلك الحوادث المرورية التي بلغت 481 نتج عنها 374 حالة وفاة وإصابة 966 حالة وخسائر قدرت ب475 مليون دولار.



كما استعرض المحافظ بعض آثار الحصار على التعليم بتضرر 180 مدرسة وإغلاق 31 مدرسة وتضرر 32الف طالب وطالبة بينما بلغ عدد الطلاب المتضررين من عدم القدرة للوصول للجامعات 8 الاف طالب وطالبة والصحة.



بالإضافة إلى توقف الشركات والمؤسسات التجارية وانعدام المشتقات النفطية في حين بلغت الخسائر المالية في الايرادات 228 مليون دولار في العام الواحد وتضرر 9 الف عامل بينما بلغ ضحايا الالغام 1700 قتيل وجريح وتضرر 258 منزلا و40 منشأة تجارية واختطاف 718 من المدنيين.

ودعا المحافظ شمسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى ايقاف هذه المعاناة والعقاب الجماعي بالضغط على المليشيات الحوثية لفك الحصار وإعطاء هذه المعاناة الإنسانية أولوية في أي محادثات قادمة.



من جانبه استعرض رئيس لجنة التفاوض لفتح طرقات تعز جولات المفاوضات من جنيف 1 الى ستوكهولم والكويت والأردن وتعنت المليشيات عن الالتزام بفتح الطرقات، لافتا الى أن الامم المتحدة والمجتمع الدولي فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وعجز عن فتح طريق رئيسي لابناء تعز.



كما استعرضت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة صباح الشرعبي آثار الحصار على المرأة تفاقم معاناتها في ظل توقف الدخل وجلب وسائل المعيشة وتحمل الالام الضحايا وفقدان ابنائها وعائلها وزيادة تكاليف المعيشية الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع عدد الضحايا من النساء والاطفال جراء القصف والاستهداف للاحياء السكنية بشكل يومي.



وشهد التدشين عرض فيلم "تعز على قيد الحصار" استعرض عملية الحصار منذ البداية وحتى اليوم وآثار ذلك على ارتفاع أعداد الضحايا والانتهاكات وكذلك ارتفاع حدة المعاناة لأبناء هذه مدينة تعز.

