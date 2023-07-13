مجلة أميركية: "إنشاء قوة ثالثة وقيادة من الداخل".. هل يستفيد اليمنيون من دروس حروب تاريخهم القريب؟ (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وسائل إعلام يمنية، في 21 يونيو / حزيران، أن المملكة العربية السعودية وحركة المتمردين الحوثيين تبادلا جثث 64 مقاتلاً على طول الحدود الشمالية لليمن في ما اعتُبر تطوراً إيجابياً في العلاقات بين الطرفين المتحاربين الرئيسيين في الحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات في البلاد.



ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهم إحراز مزيد من التقدم الجوهري في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.



فمنذ أبريل / نيسان، كان الحوثيون في مفاوضات مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، لكنهم كافحوا حتى الآن للتوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه التبادلات، ناهيك عن إنهاء الصراع الرهيب الذي مزق البلاد، وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.



ينبع عدم إحراز تقدم جزئيًا من تعنت الجانبين. فالسعوديون، في دعمهم للحكومة اليمنية، يسعون إلى الحفاظ على دولة يمنية ضعيفة لن تهدد الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.



بدورهم، رفض الحوثيون الدخول في مفاوضات وقف إطلاق نار حقيقية حتى تنهي المملكة العربية السعودية حربها من جانب واحد، وتسحب جميع القوات العسكرية التي تقودها، وتنهي بالكامل حصارها على الموانئ الجوية والبحرية اليمنية، وتلتزم بتعويضات غير محدودة لحكومة الحوثيين.



باختصار، يريد السعوديون أن يتخلى الحوثيون عن السلطة، ويريد الحوثيون من السعوديين تسليمهم البلاد بأكملها على طبق من الفضة.



المشكلة الأكبر هي عدم شرعية الأطراف نفسها. ضع في اعتبارك كيف ينظر إلى السعوديين في معظم أنحاء اليمن. في أبريل / نيسان، عندما وصل وفد سعودي عماني إلى العاصمة صنعاء لبدء المحادثات مع الحوثيين، بالكاد استقبلهم أحد بصفتهم صانعي سلام.



وبدلاً من ذلك، صورت وسائل الإعلام الحوثية المبعوثين على أنهم المعتدون الرئيسيون في الصراع، في حين وُصفت الحكومة اليمنية المتحالفة مع السعودية بأنها تعرضت للإهانة من قبل جار أجنبي قوي شن حربًا وحشية من أجل أهدافه الخاصة.



لكن الحوثيين بالكاد يتمتعون بشعبية أكبر. فمنذ الاستيلاء على العاصمة في عام 2015، أقاموا نظامًا ديكتاتوريًا واتهموا بالقمع على نطاق واسع وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب الفساد المستشري والتمييز الصريح.



علاوة على ذلك، مثل الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، يبدو أن الحوثيين قبلوا الدعم الأجنبي، بما في ذلك من حزب الله والجماعة الشيعية اللبنانية المسلحة، وخاصة إيران.



ما يشترك فيه الطرفان في المفاوضات الحالية إذن، هو أن كلاهما لا يحظى بشعبية بين السكان اليمنيين الأوسع، وكلاهما أصبح متورط بشكل لا ينفصم مع تحالفات القوى الإقليمية.



في الواقع، ليست هذه هي المرة الأولى في تاريخ اليمن التي يقع فيها البلد بين فصيلين لا يحظيان بشعبية كبيرة ويهيمن عليهما الأجانب. فعندما أعقبت حرب أهلية مماثلة تأسيس الجمهورية اليمنية في الستينيات، تطلب الأمر ظهور طرف ثالث لإنهاء سنوات من العنف وإنشاء إدارة تسوية مستقرة تتمتع بشرعية شعبية.



إذا كانت حكومة المنفى اليمنية الحالية والمتمردون الحوثيون سيتوصلون إلى تسوية أكثر ديمومة، فمن الأفضل أن يتعلموا من هذا التاريخ ويشركوا قادة آخرين يتمتعون بشرعية شعبية أكبر في محادثاتهم.





لا توجد القاهرة ولا الرياض



في عام 1962، أطاح الثوار اليمنيون بالإمام الزيدية الشيعية في البلاد منذ قرون لتأسيس الجمهورية العربية اليمنية كدولة قومية عربية، في النصف الشمالي الغربي من اليمن الحالي.



لكن عددًا كبيرًا من السكان في الشمال - بما في ذلك نفس المجموعات القبلية التي تدعم حاليًا حركة الحوثيين - ظلوا موالين للإمام المخلوع. على الفور تقريبًا، وجد القادة الثوريون أنفسهم في حالة حرب مع معارضة مسلحة.



ومع كونهم غير قادرين على الدفاع عن الجمهورية الوليدة بمفردهم، ناشد القادة الثوار الحكومة المصرية للحصول على المساعدة، وأرسلت القاهرة في النهاية 70 ألف جندي وثلث قواتها الجوية.



من خلال دعم الجمهورية، رأى الرئيس المصري جمال عبد الناصر طريقة لصقل أوراق اعتماده الإقليمية باعتباره نصيرًا للعروبة. المعارضة القبلية الشمالية، بدورها، سعت للحصول على دعم من السعودية، التي كانت تخشى وجود ناصر المزعزع للاستقرار في شبه الجزيرة العربية. ولمساعدة الميليشيات القبلية الشمالية، فتحت الرياض أراضيها كملاذ آمن لها ودعمتها مالياً.



بحلول عام 1963، كان قادة اليمن الجدد يكافحون لاحتواء التمرد المدعوم من السعودية وطلبوا دعمًا مصريًا متزايدًا لمنع الجمهورية من الانهيار.



في الوقت نفسه، كلما زاد الوجود العسكري المصري في اليمن، تآكل الدعم الشعبي للجمهورية. لم يكن لدى المسؤولين المصريين ثقة كبيرة في القادة العسكريين اليمنيين أو السياسيين، لذا فقد تحملوا المسؤولية الرئيسية في إدارة العمليات العسكرية وإدارة الشؤون المالية للبلاد.



بعبارة أخرى، حولت مصر عرضها الأولي بالمساعدة العسكرية إلى ما يرقى بشكل متزايد إلى إدارة استعمارية، بدأت تكاليفها الباهظة تؤثر على اقتصاد مصر ومكانتها الدبلوماسية في العالم النامي. وتحت سيطرة القوى الإقليمية، انقطعت العلاقات بين الأطراف المتحاربة مع اليمنيين.



في غضون ذلك، كانت الرياض تجري حساباتها الخاصة حول مدى انخراطها مع القبائل الشمالية. تماشياً مع السياسة الخارجية الإقليمية التي اتبعتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، كانت الحكومة السعودية مهتمة فقط بمنع انتصار مصري كامل: فهي لم تسع إلى استعادة كاملة للإمامة اليمنية، التي كان لها تاريخ من الصراع مع المملكة العربية السعودية.



وهكذا، تم تقديم الدعم الكافي للقوات القبلية الشمالية المناهضة لمصر للحفاظ على الجمود، ولكن ليس لضمان هزيمة مصر. وسط هذا التدخل المتزايد في البلاد من قبل قوى خارجية، أصيب العديد من اليمنيين بخيبة أمل من الجمهورية والمعارضة الشمالية.



عندما أصبح الطرفان تحت سيطرة القوى الإقليمية، فقد كلا الجانبين عن الاتصال باحتياجات السكان. نتيجة لذلك، بحلول عام 1965، بدأت حركة معارضة سياسية صغيرة ولكنها متنامية، تُعرف باسم القوة الثالثة، في الظهور داخل الجمهورية اليمنية.



كان مؤيدوها مدفوعين بالرغبة في زيادة الحكم الذاتي اليمني وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد. في العام التالي، دعا جمال عبدالناصر 50 سياسيًا يمنيًا بارزًا متحالفين مع القوة الثالثة إلى القاهرة، ظاهريًا لإجراء مفاوضات سياسية حول توقيت انسحاب مصر من اليمن.



لكن عندما وصلت المجموعة إلى نادي الضباط بالقاهرة للاجتماع، قام ناصر باعتقالهم ومنعهم من العودة إلى اليمن. وفقط بسبب هذه الخيانة، تمكن ناصر من تحييد المعارضة الداخلية في صنعاء للجمهورية اليمنية التي تقودها مصر، وإحباط الاحتمال الحقيقي المتزايد بأن تقوم القوة الثالثة بانقلاب عسكري.



كجزء من قرار الخرطوم في سبتمبر 1967، وافقت مصر والمملكة العربية السعودية على إنهاء الأعمال العدائية والانسحاب من اليمن. بعد شهر، أطلقت مصر سراح سياسيي القوة الثالثة، الذين عادوا إلى صنعاء، وأطاحوا بالقيادة الموالية لمصر، وعينوا الفقيه الإسلامي المرموق عبد الرحمن الإرياني رئيسًا للجمهورية.



وبحلول نهاية شهر نوفمبر، تم سحب آخر جندي مصري من اليمن تاركًا الجمهورية في أيدي القوة الثالثة. بعد الخروج منتصرًا من حصار ممتد على العاصمة، أعلن الإرياني انتصار الجمهورية وتفاوض على حل وسط مع المجموعات الشمالية، التي مُنحت تمثيلا متساويا في الجمعية الوطنية والمؤسسات الجمهورية الأخرى.



في عام 1970، نُفي آخر إمام لليمن وعائلته الممتدة إلى المنفى، على خطى القيادة الجمهورية الموالية لمصر والتي كانت قد نُفِيَت بالفعل مع عودة القوة الثالثة في عام 1967.



وهكذا، مع الانسحاب الفعلي للقوات المصرية والسعودية وفك الاشتباك بين الأطراف المتحاربة، برزت الجمهورية اليمنية الحديثة وعلى رأسها مرشح تسوية.



وكان هذا إيذانا ببدء حقبة من الاستقرار للبلاد، تميزت بخلق بنية تحتية سياسية حديثة وفترة نمو اقتصادي وتطور ممول من تحويلات العاملين اليمنيين في الخليج.



لقد أدت قدرة الإرياني على إنهاء الحرب الأهلية وتشكيل حكومة ائتلافية في نهاية المطاف إلى توحيد البلاد وبدء دولة اليمن الحديثة.



قائد من الداخل



بعد خمسين عامًا، وجد اليمن نفسه في وضع مشابه بشكل ملحوظ لما كان الوضع في الستينيات. مرة أخرى، تقاتل حكومة جمهورية ضد معارضة قبلية شمالية في ساحة المعركة، وعلى الرغم من اختلاف الحلفاء، فإن كل جانب مدعوم من قبل قوى خارجية. يواجه المتحاربون أيضًا العديد من التحديات السياسية نفسها التي واجهها أسلافهم.



فكما كان الحال مع الحكومة الثورية المدعومة من مصر وخصمها المدعوم من السعودية في الستينيات بعد سنوات من القتال، لم تتمكن الحكومة اليمنية الحالية في المنفى ولا حركة الحوثيين المتمردة من تحقيق نصر حاسم. وكلاهما ملوث بتورطه مع قوى إقليمية ويفتقران إلى الشرعية الحاكمة الكافية لقيادة سلام دائم.



على الرغم من أوجه القصور هذه، فإن الجانبين هما الوحيدان اللذان تمت دعوتهما إلى طاولة مفاوضات الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، لم تحرز المحادثات أي تقدم تقريبًا.



يتم تجاهل درس القوة الثالثة وأهمية تضمين المجموعات التي تمثل بشكل وثيق مصالح واهتمامات السكان في هذا المأزق. في الواقع، هناك عدد من الجهات السياسية اليمنية الأصغر اليوم مستقلة عن كلا الجانبين ويمكن أن تكون بمثابة أصوات حاسمة في الانتقال من الحرب إلى السلام.



في أبريل 2022، في محاولة لالتقاط بعض أصوات هذه الأقليات في المشهد السياسي اليمني، عينت المملكة العربية السعودية مجلس قيادة رئاسي من ثمانية أعضاء، ضم أربعة شخصيات يمنية محلية بارزة.



لكن المجلس فشل في إنتاج قيادة موحدة، وإذا كان هناك أي شيء، فهو أنه تسبب في مزيد من الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتناحرة، الذين يستنكرون الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أن المملكة العربية السعودية لا تزال تسيطر بالكامل على السياسة الجمهورية اليمنية في الوقت الذي تحاول فيه صياغة خروج يحفظ ماء الوجه من الدولة.



يجب أن تشمل المفاوضات مجموعات تمثل مخاوف اليمنيين أنفسهم.



اعترافًا منها بالتأثير السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أضافت الحكومة السعودية عيدروس الزبيدي رسميًا إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني العام الماضي، مما قد يخلق فرصة لمشاركة أكبر للمجلس الانتقالي الجنوبي في المفاوضات.



لكن حتى الآن لم يتم منح المجلس الانتقالي الجنوبي مقعدًا على الطاولة. وقد أثارت العلاقة المالية والعسكرية الوثيقة التي أقامتها الإمارات مع المجلس الانتقالي الجنوبي شكوكًا منفصلة حول ما إذا كان الزبيدي يستطيع بالفعل التصرف بشكل مستقل في اليمن.



صوت ثالث محتمل آخر هو فرج سالمين البحسني، محافظ منطقة حضرموت الشرقية في اليمن، والذي تم تعيينه أيضًا في مجلس القيادة الرئاسي. كانت منطقة حضرموت الصحراوية في شرق اليمن منطقة استقرار نسبي خلال الصراع، حيث استفادت من حكومة حضرمية فاعلة وجيش محلي منظم.



اشتهر الحضارم منذ قرون بتجارتهم وهجرتهم في المحيط الهندي، ولطالما تمتعوا ببعض الاستقلالية داخل اليمن ونأوا بأنفسهم عن الاضطرابات السياسية في صنعاء.



علاوة على ذلك، باستثناء المساعدات العسكرية من الإمارات العربية المتحدة، يظل المسؤولون الحضرميون مستقلين نسبيًا عن القوى الأجنبية التي تعمل على زعزعة استقرار البلاد ويمكن أن تكون بمثابة طرف وسط في المفاوضات.



مع ذلك، هناك احتمال آخر يتمثل في طارق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي برز كواحد من أكثر القادة العسكريين فاعلية في البلاد.



فمن من مقره في مدينة الحديدة الساحلية، يواصل حراس الجمهورية، المكون من فلول وحدات النخبة العسكرية التابعة لعمه، السيطرة على المناطق الساحلية الغربية من البلاد والدفاع ضد المزيد من التوسع الإقليمي للحوثيين.



وقد دعا طارق صالح، وهو نفسه عضو في المجلس الرئاسي، إلى إحياء حزب عمه السياسي القومي، المؤتمر الشعبي العام، الذي يمكن أن يكون بمثابة وسيلة محتملة للتوحيد والمصالحة.



ومع ذلك، فإن اسم عائلة طارق البارز مثل نعمة ونقمة في الوقت نفسه. فلقد ساعده ذلك في الاحتفاظ بولاء أنصار عمه، لكنه يعمل أيضًا على تذكير الناس بقربه من عائلة صالح، المعروفة على نطاق واسع في اليمن بفسادها وإساءة استخدام السلطة.





من المصالحة إلى الشرعية



كل من هؤلاء القادة المحتملين لديه عيوب كبيرة، وقد لا يتمكن أي منهم من تشكيل هذا النوع من الدعم الواسع الذي تمتع به الإرياني قبل 50 عامًا - كشخص يحظى باحترام متبادل من قبل جميع الأطراف.



في الوقت نفسه، اعتمد نجاح الإرياني على قدرته على إنهاء الحرب، والإشراف على انسحاب القوات الأجنبية، وتشكيل حكومة تسوية ضمت أعضاء من جميع الأطراف.



إن تكرار هذا العمل الفذ اليوم يتطلب عدالة ومصالحة تشمل جميع قطاعات القيادة السياسية اليمنية. ومع ذلك، لدى اليمن فرصة حاسمة للاستفادة من الجماعات التي تتمتع بشرعية شعبية أكبر للعثور على شخص يمكن أن يكون بمثابة مرشح حل وسط.



في النهاية، سيحتاج أي زعيم فعال في يمن ما بعد الحرب إلى أن يُظهر للسكان أن الحكومة تمثل الشعب وليست مدينة للقوى الخارجية، التي يجب معالجة ويلاتها.



ستحتاج المملكة العربية السعودية وإيران في نهاية المطاف إلى تحمل المسؤولية عن المساهمة في الحرب والأزمة الإنسانية التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 ألف يمني - وهي تعويضات يمكن أن تتخذ شكل دعم لإعادة الإعمار بعد الحرب التي تحتاجها البلاد بشدة. وطالما ظلت البلاد ممزقة بين كيانين سياسيين مثيرين للانقسام وملوثين، فلا يمكن أن يحدث أي من هذا.



سيأتي في النهاية وقت يتفق فيه الوسطاء والمعتدلون والمدنيون أخيرًا على أن الوقت قد حان للمضي قدمًا وإنشاء القوة الثالثة الخاصة بهم.

المصدر: فورين افيرز الأمريكية- ترجمة : يمن شباب نت

