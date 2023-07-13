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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. استقرار الحالة الصحية للتوأم السيامي السوري "بسام" بعد أسبوع من عملية فصله (صور)

أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن حالة التوأم السيامي السوري "بسام" مستقرة بعد أسبوع من عملية الفصل.

وقال المستشار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية إن عملية الفصل أجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

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وأضاف أن جميع المؤشرات الطبية للتوأم "بسام " مطمئنة حيث جرى رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه وتمت إفاقته من المخدر وبدأ يتفاعل مع والديه بشكل اعتيادي، وسوف يبدأ بالرضاعة من الفم اليوم.

وصرح الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بأن الفريق الطبي المعالج يتوقع خروج التوأم "بسام" من وحدة العناية المركزية للأطفال اليوم إلى جناح الأطفال لبدء عملية التأهيل.

وأشار إلى أن التوأم "إحسان" انتقل إلى رحمة الله يوم الأربعاء كما كان متوقعا نظرا لوجود عيوب خلقية تعيق الحياة في القلب ولا يمكن تصحيحها، بالإضافة إلى عدم تخلق الكلى والجهاز البولي والتناسلي ووجود قصور كبير في الأمعاء، مؤكدا أن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية وتم شرحها لوالدي الطفل.

يذكر أن هذه العملية تعد رقم 58 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990.