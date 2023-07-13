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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يكشف عن فيتامين شائع يساعد على امتصاص الكولاجين والحديدويوضح مصادره الطبيعية

قال طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، إن فيتامين سي يساعد على امتصاص الكولاجين والحديد. وأضاف الشهري في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "تويتر": فيتامين سي يحوله للشكل الممتص وهو عبارة عن حمض يزيد من الامتصاص. وتابع: حموضة المعدة مهمة لامتصاص المعادن فكأن فيتامين سي يعمل على هذا المجال، ومن أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين سي الفلفل الرومي الذي يعطيك من 3 إلى 4 أضعاف من احتياجك، والكيوي والمشمش والكوسا والبرتقال والليمون والفراولة. https://t.co/B1JIVsQSTr اقراء ايضاً :

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