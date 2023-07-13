شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة في مواقع التواصل الاجتماعي كلفت سعودية خسارة فادحة وكادت تقودها للإفلاس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. صورة في مواقع التواصل الاجتماعي كلفت سعودية خسارة فادحة وكادت تقودها للإفلاس

كشفت خبيرة التجميل السعودية، أمل الأنصاري، عن تعرضها لمحاولة سرقة بسبب خطأ ارتكبته بحسن نية، أثناء تصوير محتويات حقيبتها. وشاركت “الأنصاري” مقطع فيديو مع متابعيها، تحدثت فيه عن صورة التقطتها لحقيبتها بما فيها رقم بطاقتها البنكية، مما أدى إلى محاولة سرقتها بقيمة 18 ألف ريال.

وأكدت الأنصاري على درجة الأمان العالية التي توفرها البنوك السعودية، وأن عملية السحب لم تتم لعدم توفر الكود المطلوب لإتمام الشراء. ودعت الأنصاري متابعيها إلى الحذر وعدم نشر أي معلومات حساسة عن أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن اليقظة والحذر هما الأساس في حماية الحسابات البنكية والمعلومات الشخصية.

اقراء ايضاً :