صنعاء.. انتحار شابّة بعد رفض مليشيا الحوثي الإفراج عن شقيقها المختطف

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت شابة على الانتحار، أمس الثلاثاء، أمام أحد مراكز الشرطة بصنعاء، بعد أن رفضت مليشيا الحوثي إطلاق سراح شقيقها المختطف.

وذكر مركز العاصمة الحقوقي، أن الشابة كانت تتردد على مركز الشرطة لإطلاق سراح شقيقها؛ إلا أن مليشيا الحوثي رفضت ذلك، الأمر الذي دفعها إلى الانتحار.



وأفادت المصادر، بأن قيادات في مليشيا الحوثي رفضت الإفراج عن شقيق الضحية ضاربة عرض الحائط بأوامر الإفراج وبتوسلاتها.



وحسب المركز، فأن الضحية وبعد أن وصلت إلى طريق مغلق، ولم تلقَ توسلاتها ومناشداتها استجابة، ما دفعها للانتحار في مشهد يكشف حجم القهر والظلم الذي يتعرض له الناس من قِبل المليشيا في مناطق سيطرتها.