تجاوزت 50 درجة.. موجة حر غير مسبوقة تضرب عددا من الدول ودعوات رسمية لتوخي الحذر

تشهد عدد من دول العالم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت 50 درجة مئوية في بعض الدول العربية.



وقال بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية -نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك- إن "اليوم الخميس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بكافة أنحاء البلاد"، وسط توقعات رسمية باستمرار ارتفاعها حتى الأربعاء المقبل، متأثرة بمنخفض هندي جوي.



وأضاف البيان أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وتوقعت الهيئة استمرار موجة الحر حتى الأربعاء المقبل.



كما شهدت معظم الولايات الجزائرية موجة حر بدءا من الأحد الماضي، بلغت ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، وسجل استهلاك البلاد من الكهرباء رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخها.



وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية بأن الجزائر العاصمة سجلت رقما قياسيا لدرجة الحرارة تحت الظل إذ بلغت 47.9 درجة مئوية الثلاثاء، بينما وصلت إلى 50 درجة في عديد من المناطق الصحراوية جنوبي البلاد.



وتشهد تونس منذ الخامس من يوليو/تموز الجاري موجة حر تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة في بعض الولايات.



وسجلت ولاية توزر جنوبي تونس، الأحد الماضي، درجة حرارة وصلت في الظل إلى 48.9 درجة، وفي الشمس 57.3، حسب الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي.



وتأتي موجة الحر بعد سنة اتسمت بجفاف ونقص في هطول الأمطار خلال أشهر الشتاء، تجاوزت فيها نسبة النقص 80% ليمثل شهر مارس/آذار الماضي ثاني أكثر شهور مارس/آذار جفافا في البلاد التونسية منذ سنة 1970.



وفي قطاع غزة، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تداعيات موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية، ومن الممكن أن تتسبب باندلاع حرائق أو حوادث بسبب الحر.



ونشرت المديرية إرشادات السلامة العامة للتعامل داخل المنزل وعند الخروج وفي المنشآت العامة كالمطاعم والمطابخ الشعبية، لتجنب الحرائق والحوادث جراء ارتفاع درجة الحرارة.



وفي لبنان، ذكرت مصلحة الارصاد الجوية (حكومية)، إلى أن "لبنان تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة التي أدت الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة..، حيث تبلغ ذروتها يوم الجمعة، المقبل يرافقها ارتفاع في نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية".



وحذرت المصلحة -وفق ما نشرت "الوكالة الوطنية للإعلام"- من "خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة في حين ننصح بالإكثار من شرب السوائل.



ولفتت الدائرة، إلى أن درجات الحرارة "ستتخطى معدلاتها الموسمية في بعض المناطق اللبنانية يومي الخميس والجمعة، حيث تلامس الـ 40 درجة في بعض المناطق الداخلية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة بشكل ملموس في المناطق الساحلية مما يزيد الشعور بالحر بخاصة في الفترة المسائية".



في الكويت، قالت إدارة الأرصاد الجوية في بيان، إن "طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون بصفة عامة شديد الحرارة نهارا، وحارا إلى مائل للحرارة ليلا".



وأشارت إلى تأثر البلاد بـ"امتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحيانا مثيرة للغبار".



وفي الإمارات، توقع المركز الوطني للأرصاد أن "يكون الطقس الجمعة، صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرّا أحيانا، مع ارتفاع في درجات الحرارة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.



أما في الأردن، فقد حذرت دائرة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



وأشارت إلى أن "الأجواء ستبقى أيام الجمعة والسبت والأحد بين حارة وحارة جدا، وتصل في بعض المناطق إلى 43 درجة مئوية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.



في اليمن، توقعت هيئة الأرصاد الجوية "طقسا شديد الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية مع درجات حرارة عظمى تتراوح بين 39-45 درجة مئوية"، داعية "المواطنين في تلك المناطق إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة".



في موريتانيا، حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، الأحد، من موجة حر شديدة شمال البلاد مستمرة حتى 16 يوليو الجاري، وستصل إلى 49 درجة شمال البلاد.



وطالبت الهيئة السكان بتوخي الحذر، علما أنه عام 2020 تسببت موجة حر مماثلة في وفاة 9 أشخاص بولاية آدرار شمال البلاد.



وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، بـ"استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عدة مناطق بالبلاد"، بعد أن شهدت موجة حر منذ الاثنين، سجلت 46 درجة مئوية، داعيا إلى "أخذ الحيطة والحذر من ضربة الشمس والجفاف جرّاء تلك الموجة".



وفي العراق، أعلنت هيئة الأنواء (الأرصاد) الجوية العراقية، الخميس، أن البلاد ستتعرض لموجة حر جديدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية.



وأشارت في بيان، إلى "ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الاثنين القادم في عموم العراق، حيث ستصل الحرارة إلى أعلى معدلاتها في المناطق الجنوبية من البلاد".

وفي أوروبا، تستعد اليونان وقبرص وغرب تركيا لموجة حر شديدة على مدار مطلع الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة في العاصمة اليونانية أثينا إلى 41 درجة مئوية غدا الجمعة.



وحذرت وزارة الحماية المدنية في اليونان من أن هناك خطرا متزايدا باندلاع حرائق غابات واسعة النطاق بسبب الحر الذي يرافقه جفاف شديد، ومن المتوقع هبوب رياح قوية في أجزاء كثيرة من البلاد ابتداء من الاثنين.



أما في الصين، فمن المتوقع أن تلحق موجات الحر الضرر بمنطقة شينجيانغ، أكبر المناطق إنتاجا للقطن في الصين هذا الشهر، حيث تهدد بخفض الإنتاج.



وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن مركز الأرصاد الوطني قال إنه من المتوقع تسجيل درجات حرارة مرتفعة في كثير من المناطق في المنطقة الواقعة شمال غرب الصين ابتداء من منتصف يوليو/تموز الجاري.



المصدر : وكالات