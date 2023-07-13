شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. وفد من الشرعية اليمنية يصل إلى الرياض لتوقيع اتفاقية مالية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل محافظ البنك المركزي ووزير المالية إلى العاصمة السعودية الرياض ، حيث يستعدان للتوقيع على اتفاقية هامة تهدف إلى دعم الموازنة اليمنية.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمساعدة اليمن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة اليمنية والتي خلفتها حرب الحوثيين.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اجتماعات مكثفة بين الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.

من المنتظر أن توفر الاتفاقية الدعم المالي الضروري للحكومة اليمنية، وتعزز قدرتها على تنفيذ برامج التنمية وتلبية احتياجات الشعب اليمني خصوصا في ظل الحرب.

ومن المقرر أن يتم تحديد آلية توزيع الدعم المالي وتوجيهه للقطاعات الأساسية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن.

كما من المتوقع أن يحقق هذا الدعم السعودي للموازنة اليمنية تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الوضع الاقتصادي في اليمن، وقد يساهم في تخفيف الأعباء المالية عقب إيقاف تصدر النفط.

ويأمل اليمنيون أن يكون هذا الدعم خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.