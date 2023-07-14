بالتزامن مع تصعيد حوثي.. وفد عسكري من قوات التحالف يزور قوات الجيش في صعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - تفقد وفد عسكري من قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عددًا من المواقع التابعة للجيش الوطني في محافظة صعدة شمالي البلاد؛ وذلك بالتزامن مع التصعيد الحوثي في عدد من الجبهات.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن فريقًا من قوات التحالف برئاسة قائد مركز العمليات المشتركة اللواء الركن عبدالكريم المطيري، وركن العمليات المشتركة العميد تركي الأحمري، زار قوات الجيش الوطني في المحور الشمالي بمحافظة صعدة.

وحسب الوكالة، فقد كان في استقبال الوفد العسكري قائد قوات "لواء الشموخ حرس حدود" العميد الركن ناصر ثوابه، وعدد من القيادات العسكرية.

وخلال الزيارة، قام وفد التحالف برفقة قيادة المحور الشمالي بزيارة الوحدات العسكرية وتفقد المواقع والخطوط الأمامية في المحور، مطلعاً على جاهزية الجيش في جبهات القتال وسير العمليات القتالية التي تجري مع مليشيا الحوثي.

وجدد الفريق العسكري برئاسة اللواء المطير، التأكيد على دعم قيادة القوات المشتركة للقوات اليمنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل تحشيدات عسكرية لمليشيا الحوثي في عدد من الجبهات وعلى رأسها مأرب وتعز، رغم الهدنة الأممية المستمرة منذ أكثر من عام.