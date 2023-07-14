وفاة رئيس دائرة التوجيه المعنوي الأسبق "علي حسن الشاطر" في الأردن

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي اليوم الخميس، العميد علي حسن الشاطر، الرئيس الأسبق لدائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اليمنية.

وقالت مصادر إعلامية إن الشاطر توفي في أحد مشافي العاصمة الأردنية عمان.

وعزّى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بوفاة الشاطر مشيداً بمناقبه في بناء المؤسسة العسكرية وجهازها الإعلامي وإخلاصه للنظام الجمهوري حتى وفاته.

والشاطر أحد رجالات الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وأطول من تولى رئاسة دائرة التوجيه المعنوي في الجيش، في عهد صالح نفسه.

وبعد سيطرة مليشيا الحوثي على الدولة، تم وضعه مع أسرته تحت الإقامة الجبرية مع عدد من قيادات الدولة الموالين للرئيس الاسبق علي صالح.