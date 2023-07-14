الداخلية: وفاة 25 شخصا بحوادث مرورية خلال شهر يونيو في المحافظات المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن وفاة 25 شخصا وإصابة 108 آخرين، بحوادث مرورية خلال شهر يونيو الماضي، في مختلف المحافظات المحررة.

وذكرت الوزارة، أن هؤلاء سقطوا في 273 حادثة سير، توزعت هذه الحوادث بين 181 حادثة صدام مركبات، و58 حادثة دهس مشاة، بالإضافة إلى 34 حادثة انقلاب مركبات.

وأرجعت الإحصائية الشهرية، حوادث السير، إلى السرعة الزائدة، والتجاوزات الخاطئة والخطرة، وإهمال الصيانة والخلل الفني في المركبة والطريق، وإهمال المشاة ومرتادي الطريق.

وأشارت الإحصائية، إلى وجود أسباب أخرى، من أبرزها إهمال وتجاوزت قواعد قوانين وآداب الاستخدام الأمثل للطرقات، خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.