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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14-7-2023 مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات الاسبوع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر
عرضت فروع بنك بلوم مصر سعر الريال السعودي اليوم عند مستويات 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الريال السعودي داخل فروع بنك CIB إلى مستويات 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.
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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
يتيح البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
جاء سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية داخل فروع بنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر
الريال السعودي
داخل فروع بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي
عرضت فروع بنك المصرف العربي الدولي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بقيمة 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك القاهرة
جاء سعر الريال السعودي بالموقع الرسمي لبنك القاهرة، أمام عملة مصر المحلية 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي
فيما بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، في اخر تخديث له
سعر الريال السعودي في بنك سايب
أظهر الموقع الإلكتروني لبنك SAIB وصول سعر
الريال السعودي
اليوم بقيمة 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.
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