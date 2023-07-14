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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..فيديو يحبس الانفاس لحظة انفجارفرن مندي في وجه طاهي سعودي ونجاته في اللحظات الأخيرة

وثق مقطع فيديو، نجاة طاهي بأعجوبة من انفجار كبير وقع داخل فرن مندي، حيث سارع بالابتعاد عن الفرن قبل أن تلتهمه النيران.

وأظهر الفيديو الطاهي وهو يفتح الفرن، وكان يَهُم بوضع الخروف، إلا أنّ انفجارا مروعا باغته، وكان على بُعد سنتيمترات من النيران.

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وأبان الفيديو نيران كثيفة تندلع من داخل الفرن مما اضطر الطاهي لإلقاء الخروف أرضا والهروب لينجو بنفسه.

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