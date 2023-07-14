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عدن - ياسمين التهامي - امرأة سعودية تجذب انظار العالم اجمع بعد ان قامت بوضع هذا الأمر امام باب منزلها!

وثق مواطن مقطع فيديو كشف خلاله عن مبادرة خيرية قامت بها خالته وهي وضع ثلاجة بها أطعمة ومشروبات مجانا للمارة في جدة. وقال خلال الفيديو، أن الفكرة الهدف منها توفير الأطعمة والمشروبات لمن يحتاج مجانا، ابتغاءا لوجه الله عز وجل. اقراء ايضاً : وأشار إلى أنهم يقومون بتعبئة الثلاجة بالأطعمة والمشروبات بشكل مستمر. وحظي المقطع بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد مغردون بهذه المبادرة الخيرية.

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