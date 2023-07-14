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عدن - ياسمين التهامي - رجل أعمال سعودي يكشف عن أفضل مهنة في المملكة يصل دخلها الشهري لأكثر من 100 الف ريال

كشف رائد الأعمال السعودي والمدرب، أحمد الحربي، الإثنين، عن أرباح خيالية في مهنة النجارة والتي يصل دخلها الشهري إلى 100 ألف ريال سعودي. وأكد “الحربي” في حديث مع قناة “الإخبارية” أن مهنة النجارة هي بديل للوظيفة، مبينًا أن الحد الأدنى للدخل الشهري لا يقل عن 15 ألف ريال شهريًا.

وأضاف رائد الأعمال: أنه في حال تطور العامل في مهنة النجارة واستطاع توظيف عدد كبير في فريقه فمن الممكن أن يصل إلى 100 ألف ريال شهريًا، ولافتًا إلى الدخل ليس مبالغًا فيه. اقراء ايضاً : وأشار “الحربي” إلى أن الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الهاوي والعامل في مهنة النجارة هي المعدات والمكان، لافتًا إلى أن “هيئة المدن” تضع حلولًا للشباب في هذه الأمور.

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