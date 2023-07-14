شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 38% على جوال شاومي Poco M4 Pro في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدم منصات التجارة الرقمية بين الآونة والأخرى عروضا مغرية بتخفيضات كبيرة خاصة على الأجهزة الإلكترونية، وفي هذه الفترة تقدم أمازون عروض مغرية على كل تشكيلة شاومي ومنها جوال Poco C40 ثنائي الشريحة بمناسبة يوم البرايم.

يتوفر جوال شاومي بوكو إم 4 برو ثنائي الشريحة بسعر 499 ريال سعودي فقط على منصة أمازون السعودية ويأتي مع سعة تخزين وذاكرة عشوائية 128Gb, 6GB على التوالي، ومن أكبر مميزاته المعالج القوي من "ميدياتك" شريحة Helio G96، إليك كل مواصفات الجهاز.

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مواصفات Xiaomi Poco M4 Pro

يأتي مع شاشة عرض نوعها AMOLED مقاسها 6.4 بوصة دقة وضوح 1080x2400 بكسل، كثافة بكسلات 409 نقطة لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 84.5% ودرجة السطوع القياسية 700 شمعة لكل متر مربع مع ذروة سطوع 1000 شمعة ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز،، مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass 3

يتم تشغيل جوال شاومي بوكو بواسطة معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G96 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.05 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Mali-G57 MC2 تقترن مع 6 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت روم من سعة التخزين الداخلية يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم الجوال بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 33 وات وتصل إلى 100% هلال 58 دقيقة فقط، نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم MIUI 13 خاصة بجوالات "بوكو"، مع وزن إجمالي للجهاز 179.5 جم وسمك 8.1 ملم.



بالنسبة لإمكانيات التصوير نجد أن الجوال به إعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل معززة بتقنية PDAF وكاميرا ثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانوارمي بينما في المقدمة نجد كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل تدعم تقنية HDR.

الجهاز داعم لاتصالات واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS, GALILEO, BDS، بالإضافة إلى وجود مستشعر بصمات الأصابع والبوصلة والجيروسكوب والتقارب والتسارع.