شكرا لقرائتكم خبر عن حصرياً.. تويوتا برادو 2023 أسعار ومواصفات وصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيارة تويوتا برادو 2023 “TOYOTA PRADO” هي سيارة الدفع الرباعي الشهيرة التي كشفت عنها شركة تويوتا اليابانية مؤخراً بمواصفات عالمية ومميزات جبارة.

إصنع طريقك على الطرق الوعرة مع إحساس بالقوة و الفخامة، مع “تويوتا برادو” أنت دائماً في الصدارة هذا هو شعار شركة TOYOTA لهذه السيارة الأكثر من رائعة.

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كما تعد هذه السياره من فئة كروس أوفر متنوعة الاستخدامات، ومن أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث تم تقديمها عبر الوكيل الرسمي لها ( مجموعه عبد اللطيف جميل).

سنتعرف في هذا المقال بالتفصيل عن مواصفات وأسعار سيارة تويوتا برادو 2023 بالصور.

تويوتا برادو 2023 المواصفات الفنية

تويوتا برادو موديل 2023

تحصل سيارة تويوتا برادو موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، ينتج قوه قدرها 164 حصان، وعزم اقصي للدوران 246 نويتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ،وسعة الخزان 87 لتر.

وتتسارع في 13.5 ثانيه لتصل لسرعه 100 كيلو متر في الثبات.

كما تتمتع سيارة تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2023 بصلابة وقوه هيكل السيارة مما يجعلها قويه في التعامل مع المواقف الصعبة.

تتميز سيارة تويوتا برادو موديل 2023 بمجموعة من أحدث تجهيزات السلامة والأمان منها : –

مميزات السيارة

تويوتا لاند كروزر برادو

تتميز سيارة تويوتا PRADO موديل 2023 بمايلي:

برادو 2023 من الداخل

برادو 2023 من الداخل

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سعر تويوتا برادو 2023 في السعودية

سعر تويوتا برادو 2023 في السعودية لدي الوكيل عبداللطيف جميل

جميع الأسعار المذكورة تشمل نسبة ضريبة القيمة المضافة 15%، ولا تشمل رسوم التسجيل وقسط التأمين على المركبة.