شبوة.. مقتل مواطن وإصابة شقيقه برصاص مسلح على خلفية قضية ثأر قبلي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن وأصيب شقيقه برصاص مسلح على خلفية قضية ثأر قبلي بمحافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن "مبارك عائض سنيد" قُتل وأصيب شقيقه بجروح، الخميس، برصاص مسلح من آل البحري وذلك على خلفية قضية ثأر قبلي في مديرية بيحان العليا شمالي محافظة شبوة.



وأضافت المصادر ان المسلح لاذ بالفرار عقب تنفيذ الجريمة.



وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الجرائم القائمة على قضايا الثأر القبلي والصراعات الأسرية، منذ سيطرة الانتقالي على المحافظة قبل نحو عام وسط غياب أي محاولات مجتمعية أو رسمية للحد من هذه القضايا.

