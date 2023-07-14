المحويت.. وفاة وإصابة خمسة أشخاص داخل منزلهم في حادثة "اختناق"

توفيت طفلتان شقيقتان وأصيبت طفلة ثالثة وامرأتين في حادثة اختناق بمحافظة المحويت (شمالي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الطفلتين (ليان صالح راجح ـ 3 سنوات) و(بيان صالح راجح ـ عامين) توفيتا ليلة الأربعاء/ الخميس، وأصيبت امرأتين وطفله باختناق دخان في عزلة بني الجبلي مديرية الرجم بمحافظة المحويت.



وأضافت المصادر أن الأسرة قامت بإشعال موقد نار بغرض طرد "البعوض" وخلدوا إلى النوم الأمر الذي أدى إلى إصابتهم باختناق توفي على إثره طفلتين وأصيبت ثالثة وامرأتين من ذات الأسرة.



ويلجأ المواطنون إلى اتباع أدوات بدائية للتعامل مع التغيرات المناخية ومكافحة الحشرات الضارة دون وعي بمخاطرها الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

