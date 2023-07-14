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عدن - ياسمين التهامي - يمني نام عند ولد عمه بالسعودية.. وضع سيارته ”برادو” أمام السكن.. لكن لن تتخيل ماذا حدث!!

اشترى مغترب يمني في المملكة العربية السعودية، سيارة نوع “برادو”، بعد سنوات من العمل داخل المملكة، وأراد الخروج بها إلى اليمن لقضاء إجازته، قبل أن يزور ابن عمه في منطقة جازان للاستراحة. وفي تفاصيل القصة التي رواها الناشط المجتمعي المقيم في السعودية، خالد شايع، واطلع عليها “المشهد اليمني” فإن المغترب اليمني، أثناء سفره إلى اليمن، قبل العيد بيومين، وصل إلى مكان ابن عمه في مدينة صبياء، (شمال شرقي جازان)، للنوم والاستراحة، قبل مواصلة السفر.

وبعد وصوله إلى مقر سكن ابن عمه، جاء أحد الأشخاص العاطلين عن العمل، وأخبرهم أنه ليس لديه مكان لينام بداخله، فاستضافوه لينام معهم، لكنه استيقظ قبلهم، وأخذ مفاتيح السيارة، وسرقها بما عليها من حمولة، وأطبق على المقيمين اليمنيين، باب مسكنهم بالقفل وفر هاربًا. اقراء ايضاً : وأشار شايع، إلى أن المغترب الضحية، وابن عمه، بحثا عن الشخص السارق، في نفس المنطقة، فتبين أنه من أصحاب السوابق ومطلوب للسلطات بقضايا مشابهة.

ونشر صورًأ للسيارة ورقم لوحتها، للبحث عنها والإبلاغ عن السارق.

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