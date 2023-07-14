شكرا لقرائتكم خبر عن شايب سعودي يفقد أعصابه على زوجته بعد أن رتبت لعشاء رومانسي وفرشت الأرض بالورود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شايب سعودي يفقد أعصابه على زوجته بعد أن رتبت لعشاء رومانسي وفرشت الأرض بالورود

وثق مقطع فيديو ردة فعل زوج بعد أن أرادت زوجته مفاجأته بحفلة خاصة.

وقامت الزوجة بفرش الأرض بالشموع والورود مع تشغيل الموسيقى في التلفاز وأطفأت الأنوار لتفاجئ زوجها بجو هادئ ومريح ، لكن ما فعله الزوج لم يكن متوقعا على الإطلاق.

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وأظهر الفيديو غضب الزوج مما فعلته زوجته وبدأ يدعي عليها ، ويطفئ الشموع قائلاً : " الله يسلط عليك ، إن كنت لاعبة في الدنيا ، عليك هبة الله ، أجل عشان كذا ماخذة الـ 50 ريال مني ، علشان الحركات ذي ، أثرها من دراهم الشايب " وتابع : " عليك هبة الله يا غضيبة ، عليك ما تستحقين" .

وأثار الفيديو تفاعلاً بين رواد موقع تويتر الذين أعادوا تداول المقطع الذي يبدو أنه التقط قبل سنوات عدة،