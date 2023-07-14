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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تعلن إكتشاف عقار يقضي على السرطان نهائياً

كشف فريق من العلماء عن عقار يسمى بوناتينيب (ponatinib) متوفر حاليا في الأسواق يمكنه أن يحارب أشد أنواع السرطانات عدوانية.

ورم العظام والدماغ

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ويمكن لهذا العقار أن يحارب الأورام العدوانية مثل الساركوما العظمية (ورم العظام) والورم الأرومي الدبقي (ورم الدماغ).

وثبت أن عقار بوناتينيب (ponatinib) الذي تمت الموافقة عليه بالفعل في الولايات المتحدة لعلاج نوع من سرطان نخاع العظام، يمنع أنواعا معينة من الخلايا السرطانية من التكاثر.

موت الخلايا السرطانية

ووجد فريق العلماء، بقيادة جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة (NTU Singapore) أن بوناتينيب يمكن أن يعيق آلية الإطالة البديلة للتيلوميرات (ALT) التي من خلالها تتمكن هذه السرطانات من البقاء "خالدة". وهذا يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية.

ووفقا للفريق، فإن 15% من جميع أنواع السرطان إيجابية للإطالة البديلة للتيلوميرات، مع انتشار مثل هذا بشكل خاص في أورام العظام العدوانية (الساركوما العظمية) والدماغ (الورم الأرومي الدبقي)