مستشار رئاسي: تدهور العملة الوطنية يخدم الحوثيين ويفاقم الانقسامات في البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر مستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي، من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة الوطنية، مؤكدا أن هذا الانهيار يخدم الحوثيين ويعزز الانقسامات في البلاد.

وقال المخلافي في تغريدة له على "تويتر"، إن "الوضع الاقتصاديِ والمعيشيِ المتدهورِ في المناطقِ المحررةِ يخدمُ الحوثي وعرضهُ لاستغلالٍ سياسيٍ لأطرافٍ داخليةٍ وخارجيةٍ تزيدُ منْ تفاقمِ الأوضاعِ والانقساماتِ في اليمنِ".

وأضاف أن "إدراكُ مجلسِ القيادةِ الرئاسيِ وهيئاتُ الشرعيةِ الأخرى والتحالفِ العربيِ لخطورةِ الأوضاعِ ووضعِ خطواتِ وآلياتِ سريعةٍ للحفاظِ على العملةِ ومعالجةِ مشكلةِ الخدماتِ، وفي مقدمتها الكهرباءِ، هوَ ما يمنعُ منْ مزيدٍ منْ التدهورِ والوصولِ إلى ما لا يحمدُ عقباهُ".

وشهدت العملة الوطنية خلال الأيام الماضية انهيارا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد في مناطق الشرعية 1500 ريال، واتهم البنك المركزي بعدن مليشيا الحوثي بالوقوف خلف هذا الانهيار.