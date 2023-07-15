شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 15 - 7 - 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُمثل اسعار الذهب اليوم في السعودية ضرورة معرفة للكثير من المواطنين في المملكة سواء أكان الهدف من الانتفاع بالذهب هو ارتدائه أو تخزينه بغرض الاحتفاظ بالمال أو الإستثمار، لهذا يمكنكم دائمًا من خلال هذه الصفحة على موقع بالتفصيل المتابعة المباشرة لأحدث اسعار الذهب في السعودية بتحديث مستمر على مدار اليوم سواء كان للسعر العالمي المباشر للأونصة والأعيرة بداية من عيار 24 إلى عيار 10 أو اسعار البيع والشراء داخل المحلات والمتاجر السعودية بعد الضريبة التي يهتم بمعرفتها كل المقبلين على الشراء. اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية بدون ضريبة الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار الذهب عيار 24 236.05 $62.92 الذهب عيار 22 216.38 $57.68 الذهب عيار 21 206.54 $55.06 الذهب عيار 18 177.04 $47.19 الذهب عيار 14 137.70 $36.71 الذهب عيار 12 118.02 $31.46 الذهب عيار 10 98.35 $26.22 أونصة الذهب 7,341.15 $1,956.95 أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء بالضريبة الوحدات شراء جديد بيع مستعمل عيار 22 253.16 211.40 عيار 21 243.72 201.79 عيار 18 221.30 172.97 تحدثنا بالتفصيل عن: سعر الذهب اليوم بالدولار. اقراء ايضاً : سعر سبيكة الذهب في السعودية الوزن السعر بالريال السعر بالدولار سبيكة 1 جرام 325.75 $86.83 سبيكة 2.5 جرام 740.61 $197.41 سبيكة 5 جرام 1,380.89 $368.08 سبيكة 10 جرام 2,643.76 $704.70 سبيكة 20 جرام 5,145.89 $1,371.66 سبيكة 50 جرام 12,628.68 $3,366.22 سبيكة 100 جرام 24,903.28 $6,638.06 سبيكة 250 جرام 62,140.16 $16,563.69 سبيكة نصف كيلو 124,044.28 $33,064.46 سبيكة 1 كيلو 245,492 $65,436.80 سبيكة 10 تولة 28,982.17 $7,725.30 سبيكة نصف أونصة 4,000.93 $1,066.47 سبيكة 1 أونصة 7,891.75 $2,103.57 جنيه 8 جرام عيار 22 1,923.19 $512.66 جنيه 8 جرام عيار 21 1,820.86 $485.41

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