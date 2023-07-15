شكرا لقرائتكم خبر عن بعدمرور27ساعة على سقوطه..الدفاع المدني السعودي ينشرلقطات لانتشال جثة شخص وقع في بئر(فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بعدمرور27ساعة على سقوطه..الدفاع المدني السعودي ينشرلقطات لانتشال جثة شخص وقع في بئر(فيديو
تمكنت قوات الدفاع المدني التابعة للمدينة المنورة من انتشال شخص سقط في بئر ارتوازية في مزرعة شرقي المدينة المنورة، حيث لقي حتفه على إثر الحادثة.
ذكرت ذلك، اليوم الأربعاء، المديرية العامة للدفاع المدني في "المنوّرة" عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، داعية له بالرحمة.
اقراء ايضاً :
وأظهرت لقطات فيديو مشاهد للشخص الذي سقط وهو ملقى أسفل البئر.
https://t.co/O4eOCD39OP
كانت هذه تفاصيل خبر بعدمرور27ساعة على سقوطه..الدفاع المدني السعودي ينشرلقطات لانتشال جثة شخص وقع في بئر(فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.