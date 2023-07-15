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عدن - ياسمين التهامي - بعدمرور27ساعة على سقوطه..الدفاع المدني السعودي ينشرلقطات لانتشال جثة شخص وقع في بئر(فيديو

تمكنت قوات الدفاع المدني التابعة للمدينة المنورة من انتشال شخص سقط في بئر ارتوازية في مزرعة شرقي المدينة المنورة، حيث لقي حتفه على إثر الحادثة.

ذكرت ذلك، اليوم الأربعاء، المديرية العامة للدفاع المدني في "المنوّرة" عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، داعية له بالرحمة.

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وأظهرت لقطات فيديو مشاهد للشخص الذي سقط وهو ملقى أسفل البئر.

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