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عدن - ياسمين التهامي - مايجب معرفته للحصول على تأشيرة زيارة للسعودية صالحة لمدة سنه.. تفاصيل

تختلف القرارات التي تصدر لطلبات تأشيرة دخول أراضى المملكة العربية السعودية حسب نوع التأشيرة ومتطلبات الدخول والإقامة في السعودية، ومن بين القرارات التي صدرت تمديد مدة الزيارة إلى 3 أشهر بدلاً من شهر واحد فقط، وهذا ينطبق على الزيارات الأولى إلى السعودية.

الآن يمكن الحصول على تأشيرة الزيارة بصلاحية تدوم لمدة سنة، ويمكن الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة أشهر، كذلك تم تغيير صلاحية جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج لتمكين أي شخص من الحصول على تأشيرة زيارة لمدة ثلاثة أشهر.+

نوع التأشيرة ومتطلبات الدخول

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1. تأشيرة الموافقة المسبقة: وتُمنح للأفراد الذين يرغبون في زيارة السعودية للقاء شخص أو حضور اجتماع أو فعالية رسمية، وللأشخاص الذين يودون زيارة المملكة بصفتهم سياحًا.

2. تأشيرة العمل: وتمنح للأشخاص الذين تم توظيفهم في السعودية للعمل في شركة أو منشأة معينة.

3. تأشيرة الزيارة العائلية: وتُمنح للأفراد الذين يرغبون في زيارة أفراد عائلتهم الذين يعيشون في السعودية.

4. تأشيرة الزيارة العلاجية: وتمنح للأفراد الذين يرغبون في السفر إلى السعودية للبحث عن العلاج الطبي.

5.تأشيرة الحج والعمرة

الشروط و الأوراق المطلوبة:

حتى تتمكن من دخول السعودية هناك شروط استخراج تأشيرة زيارة للسعودية يجب مراعاتها وهي :

– ان يبلغ عمر الشخص طالب الزيارة اكثر من 18 سنة

– يجب ان يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 اشهر اضافية

– بالنسبة للتأشيرة العائلية يجب ان يكون لدى صاحب الطلب شخص مقيم داخل السعودية و يكون من الاقارب

– بالنسبة لتأشيرة الحج يجب الحصول على تصريح الحج قبل التقديم لطلب التأشيرة

. إثبات وجود سكن: يجب تقديم وثيقة تثبت وجود سكن مؤكد في السعودية خلال فترة الزيارة، مثل حجز فندق أو رسالة دعوة من صاحب السكن.

. تذكرة العودة: يجب إحضار تذكرة العودة التي تثبت موعد العودة إلى بلد المقيم.

. إثبات وجود وظيفة: يمكن أن يطلب من المتقدم تقديم إثبات لوجود وظيفة أو الحصول على رسالة من جهة العمل تفيد بالموافقة على إجازة الزيارة.

. كشف الحساب: قد يتطلب تقديم كشف حساب يثبت وجود موارد مالية كافية لتغطية تكاليف الإقامة والسفر خلال فترة الزيارة.

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خط سير الرحلة: قد يطلب من المتقدم تقديم خط سير الرحلة الذي يوضح التفاصيل المحددة للزيارة، مثل تواريخ الوصول والمغادرة والمدن المراد زيارتها.

. البيانات الشخصية: يجب تقديم كافة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل نسخة من البطاقة الشخصية، شهادة الميلاد، جواز السفر وغيرها من المعلومات المطلوبة في نموذج طلب التأشيرة.

. إثبات عنوان السكن: قد يطلب تقديم وثيقة تثبت عنوان السكن المقيم فيه بالسعودية، مثل فاتورة المياه أو الكهرباء أو عقد الإيجار.

للحصول على تأشيرة الزيارة السعودية يجب القيام بالخطوات التالية:

. التحقق من متطلبات الحصول على التأشيرة والأنواع المتاحة للمقيمين في الخارج عن طريق الدخول إلى موقع مكتب العملhttp://www.mofa.gov.sa

. ملء الطلب عبر الإنترنت واختيار نوع التأشيرة المطلوبة.

. تقديم كافة الوثائق المطلوبة، وهي تشمل جواز السفر الصالح، والصور الشخصية، وشهادة التطعيمات، والتأمين الصحي، والمستندات المالية المطلوبة.

. دفع الرسوم المطلوبة لتأشيرة الزيارة.

. تقديم الطلب ومتابعة الحالة عبر موقع مكتب العمل.

– رسوم تقديم الطلب غير مستردة في حال تم رفض الطلب

بعد تقديم الطلب للحصول على تأشيرة ، يتم إخطار طالب التأشيرة بالموافقة أو الرفض.

في حالة الموافقة، يتم إصدار التأشيرة بشكل رسمي، وفي حالة الرفض، يجب الاطلاع على الأسباب التي أدت إلى الرفض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على تصريح دخول إلى السعودية في المستقبل.

و يجب على المتقدمين لتأشيرة الزيارة السعودية الاتصال بالسفارة السعودية في بلدهم أو زيارتها لمعرفة المستندات المطلوبة بالتفصيل والإجراءات المحددة