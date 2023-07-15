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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يصدم جميع المارين من أمام منزله ويضع ثلاجة يملأها بالطعام والمشروبات لهذا السبب

قام احد المواطنين في وضع ثلاجة امام منزله وقام بملئها بالمشروبات المختلفة والمواد الغذائية المتنوعة في لافتة جميلة اثناء فترة الصيف حيث قام احد المارين بالمنطقة بنشر هذة اللافتة الجميلة عبر حسابة علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في هذة الفترة حيث وصلت في بعض المناطق الي حوالي (38 درجة مئوية).â€‹

وتشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعات في درجات الحرارة بها وذلك لاسباب مختلفة من ضمنها سبب فيزيائي وهو من اهم العوامل التي تؤدي الي اترفاع في درجات الحرارة, كما ان العامل الجوي يؤثر في الوقت نفسة بسبب التمركز المرتفع في طبقات الجو العليا والذي يصل الي حوالي 3 الي 5 كيلومترات فتزداد بسببها التيرارات الهوائية.



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شجع الكثيرون الشاب الذي اقدم علي هذة المبادرة الجميلة والتي اراد منها تخفيف درجات الحرارة عن المارة فهي اشارة تستحق الذكر والثناء حيث اعجب بها الكثيرون باللافتة الجميلة وكثرت التعليقات المشجعة والتي كان من ضمنها:

جزاك الله كل خير لو كانت في احياء اكثر شعبية كان افضل. موجود هنا بالكويت. جزاك الله خير اين موقعه.جزاك الله كل خير مازن حسناتك يارب.